Dolar
42.37
Euro
48.98
Altın
4,077.19
ETH/USDT
2,971.20
BTC/USDT
90,765.00
BIST 100
10,969.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran, UAEA ile imzalanan Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen bildirdi

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile eylülde imzalanan ve Ajans ile işbirliğinin yeniden başlatılmasını öngören Kahire Anlaşması'nı resmen feshettiğini duyurdu.

Ahmet Dursun  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
İran, UAEA ile imzalanan Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen bildirdi

Tahran

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD'nin, UAEA Yönetim Kurulu'na İran aleyhinde sunduğu karar tasarısının ardından açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karar tasarısını sunan ülkelerin "İran'ın iyi niyetini hiçe sayarak, UAEA'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını zedelediğini ve Ajans ile İran arasındaki etkileşim ve iş birliği sürecini aksattığını" söyleyen Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ağustosta Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getiren süreci başlatmasının ardından UAEA ile eylülde imzalanan işbirliği anlaşmasının geçerli olmadığını belirtti.

Erakçi, "Bugün de UAEA Başkanı'na (Rafael Mariano Grossi) gönderilen resmi bir mektupta bu mutabakatın artık geçerli olmadığı ve feshedildiği duyuruldu." ifadelerini kullandı.

Kahire Anlaşması

İran, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında askıya aldığı denetimlerin yeniden başlamasını sağlayacak şekilde UAEA 9 Eylül'de Kahire'de anlaşmaya varmıştı.

Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında yer alan snapback mekanizmasının işletilmesinin ardından İran, anlaşmanın geçersiz olduğunu duyurmuştu.

UAEA Yönetim Kurulu'nda, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD tarafından sunulan ve İran'ın, saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep eden kararı da bugün onaylanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul’da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor
İletişim Başkanı Duran'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, satın alma gücünde Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi olacak
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci tedavi altına alındı
Bakan Göktaş: Ailesi güçlü olan milletler, en zorlu dönemlerden güçlenerek çıkar

Benzer haberler

İran, UAEA ile imzalanan Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen bildirdi

İran, UAEA ile imzalanan Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen bildirdi

UAEA Yönetim Kurulu, İran'dan zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi talep eden tasarıyı onayladı

İran: Eşit statü ve karşılıklı saygı şartıyla ABD ile müzakerelere hazırız

Türkiye’nin UAEA etkinliğinde “kanserle mücadele ve gıda güvenliği” ele alındı

Türkiye’nin UAEA etkinliğinde “kanserle mücadele ve gıda güvenliği” ele alındı
Oxford Union, İsrail'i "İran'dan daha büyük bölgesel tehdit" ilan eden önergeyi kabul etti

Oxford Union, İsrail'i "İran'dan daha büyük bölgesel tehdit" ilan eden önergeyi kabul etti
Rapor: İran'ın füze programı, bölgesel dengeleri etkileyen, nitelik odaklı caydırıcılık kapasitesine dönüştü

Rapor: İran'ın füze programı, bölgesel dengeleri etkileyen, nitelik odaklı caydırıcılık kapasitesine dönüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet