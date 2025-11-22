Dolar
Gündem

Aydın'da ziraat alanında çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mustafa Çelik  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Aydın'da ziraat alanında çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Aydın

Kavaklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter ve 233 personel sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürme çalışmalarına vatandaşların yanı sıra Bozdoğan Belediyesi de arazöz, kepçe ve tankerlerle destek verdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

