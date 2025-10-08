Dolar
Gündem

Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da yapımı tamamlanan bin 130 konutun anahtarları teslim edildi.

Yeter Erdine  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

Merkez Battalgazi ilçesi Bahçebaşı 5. Etap TOKİ Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, bugün çok sevinçli, mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmanın, anahtarlarını teslim etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yeni konutların hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Yavuz, Malatya'nın geleceğini inşa ettiklerini ifade etti. Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"Bir tarafta depremde yuvaları yıkılmış olan hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuştururken diğer taraftan da kentsel dönüşümle aslında herkesin özlediği, beklediği yeni Malatya'yı inşa ediyoruz. Öncelikle burada gördüğünüz şey birincisi devletimizin kudreti, ikincisi de şefkati. Devletin kudreti olacak ki böyle güzel binalar inşa etsin. Bugün bin 130 konutu teslim ediyoruz. Diğer taraftan da 6. ve 7'inci etaplarda da 2 bin 285 konutumuz devam ediyor. Onların da kısa süre içerisinde inşallah anahtarlarını teslim edeceğiz. Devletinize inanmaya, güvenmeye devam edin, çünkü bu devlet sizin için var."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Demek ki inanınca her şey oluyor. Biz bunu biliyoruz. Devletimizin gücünü biliyoruz. Sizler anahtarlarınızı alınca biz mutlu oluyoruz. İnşallah zaman içerisinde herkesin anahtarlarını teslim edeceğiz." dedi.

Yeni yapılan evinin anahtarını teslim alan afetzedelerden Nadire Turan da çok sevinçli olduğunu ifade etti.


