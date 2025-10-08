Dolar
41.72
Euro
48.57
Altın
4,042.53
ETH/USDT
4,460.00
BTC/USDT
122,506.00
BIST 100
10,744.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yapımı süren 819 deprem konutunun, ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Muzaffer Çağlıyaner  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak

Osmaniye

Vali Erdinç Yılmaz, TOKİ tarafından depremzedeler için Çamlıca Mahallesi'nde yapımı süren 2. etap deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapımı süren 570 konutta sona gelindiğini belirten Vali Yılmaz, "Bahçe ilçemizde Çamlıca Mahallemizde ikinci etapta devam eden deprem konutlarımızın 570'inin çalışmalarında sona gelindi. 249 konutun bulunduğu birinci etabın çalışmaları da neredeyse tamamlandı. İnce işleri tamamlayıp, hem burasının hem birinci etabın teslimatını ayın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Vali Yılmaz, yüksek standartlarda yapılan konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için girişimlerini başlatmıştır
Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak
Milli Savunma Bakanlığından Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi

Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi

Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak

TOKİ'nin indirim kampanyası 12 günde 7 bin 910 kişiyi tapusuna kavuşturdu

Bakan Kurum, yeni konutlarına yerleşen depremzede çiftin görüntülerini paylaştı

Bakan Kurum, yeni konutlarına yerleşen depremzede çiftin görüntülerini paylaştı
TOKİ, bugüne kadar 1 milyon 740 bin aileyi ev sahibi yaptı

TOKİ, bugüne kadar 1 milyon 740 bin aileyi ev sahibi yaptı
Osmaniye'de yeniden ekonomiye kazandırılan lavanta bahçesi kadınlara gelir kapısı oldu

Osmaniye'de yeniden ekonomiye kazandırılan lavanta bahçesi kadınlara gelir kapısı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet