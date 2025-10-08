Bakan Fidan: DEAŞ ile mücadele kisvesi ile bölücü bir gündem takip eden SDG'nin bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor." dedi.
Ankara
Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Uluslararası toplumun, DEAŞ ile mücadelede yöntem değişikliğine gitmesi gerekmekte olduğunu söyleyen Fidan, Suriye hükümetinin DEAŞ'a karşı eşgüdüm halinde operasyonlar gerçekleştirme iradesine sahip olduğunu vurguladı.
Fidan, "Bu iradenin gerekli yetenek ve kapasite ile desteklenmesi konusunda Suriye'ye hep beraber yardımcı olmalıyız. Türkiye, Suriye hükümetinin DEAŞ'la mücadele imkanlarının gelişmesine katkı sağlamayı sürdürecektir. Bu noktada DEAŞ ile mücadele kisvesi altında bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
Suriyeli mevkidaşı ile bugünkü görüşmesinde, tüm bu hususların ve 10 Mart mutabakatının ivedilikle, bütünüyle hayata geçilmesi konusunda atılabilecek adımların etraflıca değerlendirildiğini aktaran Fidan, "Her defasında altını çizdiğimiz üzere 911 kilometrekare sınırı paylaştığımız Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği bakımından kilit önem taşımaktadır. Suriye'nin güvenliğine kasteden unsurlar, ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır."
Bakan Fidan, SDG'nin başka bir gündemle düşünüp farklı şekilde hareket ettiğini ve takiye yapmaması gerektiğini vurgulayarak, her iki tarafın lehine olacak, Suriye'nin birliğine bütünlüğüne hizmet edecek bir çözümün ortaya konması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin bunu barışçıl yöntemlerle hayata geçirilmesini temenni ettiğini, bunun önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "Suriye'deki ortamdan hiçbir terör örgütünün ne bölgedeki herhangi bir ülkeye, ne de bizim için bir tehdit olmaması önemli." dedi.
Fidan, Türkiye'nin tehdit sistemini yıllardır gördüğünü, Türkiye içinde barınamayan terör örgütlerinin kendilerini sınırın dışına attığını ve orada kendilerine bir dünya kurup Türkiye'ye yönelik operasyon yaptığını dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Biz bu sistemi tamamıyla bitirme kararı aldık. Tehdidi geldiği yerde karşılıyoruz, yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin içinde bırakmadığımız gibi, Türkiye'nin dışında da, bölgenin kaderine olumsuz etki eden çıbanbaşı olmasını istemiyoruz. Bu noktada bütün taraflar üzerine düşen görevi yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, "SDG ile diyalogda" tek ülke, tek ordu ve tek toprağı esas alıyoruz"
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına da işaret ederek "İsrail tehditleri hala güvenliğimizi tehdit ediyor ve topraklarımızda yeni bölgeleri ihlal ediyor. 1974 Anlaşması'nı ihlal ediyor." dedi.
Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile toprak bütünlüğü esasını vurgulayan bir dizi diyalog gerçekleştirdiklerini belirten Şeybani, "(SDG ile görüşmeler) Suriye devleti ve kurumları içerisine katılması için tek ülke, tek ordu ve tek toprak esasına dayanarak bir diyalog olması içindi. Bölünmeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu da ifade ettik." diye konuştu.
Şeybani, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına da işaret ederek "İsrail tehditleri hala güvenliğimizi tehdit ediyor ve topraklarımızda yeni bölgeleri ihlal ediyor. 1974 Anlaşması'nı ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Şeybani, "Buradan uluslararası toplumu ve Suriye'yi destekleyen ülkeleri Suriye hükümetini bu bağlamda da desteklemeye ve bu 1974 Anlaşması'nın yeniden tesis edilmesi için Suriye hükümetine destek olmaya davet ediyoruz." dedi.