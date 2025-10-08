Dolar
41.71
Euro
48.48
Altın
4,034.70
ETH/USDT
4,450.00
BTC/USDT
121,639.00
BIST 100
10,787.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 ünlü isim, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Başak Akbulut Yazar  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirdi
Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 271 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

Mossad'a casusluk yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet