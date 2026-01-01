Dolar
Gündem

Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Van ve Bitlis'i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Yılmaz Kazandioğlu, Orhan Sağlam, Cüneyt Çelik  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı Fotoğraf: AFAD İl Müdürlüğü

Van

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi yakınında yola çığ düştü.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekibi de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İki tarafta araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılacak.

Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Kars-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle tüm araçlara kapatıldı

Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars Valiliği, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişine kapatıldığını bildirdi.

Ancak, kar ve tipinin etkisini artırmasıyla yol tüm araçlara kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle Devlet yolumuz, tipi ve görüş olmaması nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı." bilgisine yer verildi.

Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı
