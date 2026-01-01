Dolar
Gündem

Kastamonu'da kara yoluna inen bozayılar görüntülendi

Kastamonu'da kara yoluna inen bozayılar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Semih Yüksel  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Kastamonu'da kara yoluna inen bozayılar görüntülendi

Kastamonu

Devrekani-Kastamonu kara yolunun Oyrak Geçidi'nde 4 bozayı yola indi. Bir süre yolda koşturan ayılardan biri, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Diğerleri ise yolun karşısına geçti.

Yoldan geçen sürücülerden Hakan Büyükdeğirmenci tarafından görüntülenen bozayılar, bir süre kara yolunda koşuşturduktan sonra izlerini kaybettirdi.

