Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü resepsiyonunda konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bizler, diplomasiyi yalnızca devletler arası temas olarak değil, medeniyetler arası bir köprü olarak görüyoruz. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk da tam olarak böyle bir köprüdür. " dedi.
Ankara
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince Japonya İmparatoru Naruhito'nun 66'ncı doğum günü vesilesiyle verilen resepsiyonda konuşan Bakan Tunç, Japon halkının milli gününü kutladı.
Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin, köklerinin tarihe, vicdana ve insani dayanışmaya dayanan güçlü bir kardeşlik hukukuyla tesis edildiğini vurgulayan Tunç, 1890'daki Ertuğrul Fırkateyni faciası ve 1985'teki Tahran tahliyesinin bu samimiyetin en güçlü sembolleri olduğunu söyledi.
1999'da meydana gelen Marmara depremi ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Japonya'nın ilk yardım elini uzatanlardan olmasının her zaman minnettarlıkla anılacağının altını çizen Tunç, 2011'de Japonya'da meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin Japonya'ya güçlü ve samimi desteğini gösterdiğini hatırlattı.
Tunç, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, ticaret, yatırım, teknoloji, ulaştırma altyapısı, enerji, afet yönetimi, savunma sanayi, kültür ve eğitim alanlarında çok boyutlu işbirliğinin yürütüldüğünü aktardı.
"Japon disiplini, planlama kültürü ve ileri teknolojisi ile Türk milletinin girişimci ruhu ve dinamizmi birleştiğinde ortaya çıkan sinerji, her iki ülke için de büyük fırsatlar barındırmaktadır" diyen Tunç, parlamentolararası ve milletlerarası diplomasinin ilişkileri derinleştirdiğinin altını çizdi.
Tunç, geçmişte Türkiye-Japonya Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yaparken iki uzak coğrafyadaki ülkenin kültür ve değerlerinin yakınlaştırıcı rol oynadığına yakından şahit olduğunu belirterek, "Bizler, diplomasiyi yalnızca devletler arası temas olarak değil, medeniyetler arası bir köprü olarak görüyoruz. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk da tam olarak böyle bir köprüdür. Doğu ile Batı'yı, Asya'nın iki kadim medeniyetini, tecrübe ile geleceği buluşturan bir köprü." dedi.
Stratejik ortaklık ve dostluk
Japonya ile Türkiye arasındaki köklü ilişkileri daha ileri taşımak ve iki halk arasındaki gönül bağını kalıcı biçimde güçlendirmek amacıyla, geçmişten bugüne yüksek düzeyli ve tematik nitelikte pek çok özel etkinliğin hayata geçirildiğini hatırlatan Tunç, 2003'ün Japonya'da Türkiye Yılı, 2010'un Türkiye’de Japonya Yılı olduğuna ve 2019'da da Japonya'da Türk Kültür Yılı'nın başarıyla icra edildiğine dikkati çekti.
Tunç, 2024'te Japonya’yla diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümünün idrak edildiğini ve karşılıklı gerçekleştirilen kültürel etkinlikler ile ziyaretlerin ilişkilere ivme kazandırdığını söyledi.
"2013 yılında Stratejik Ortaklık tesis ettiğimiz Japonya, Asya-Pasifik bölgesinde büyük önem atfettiğimiz ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Önümüzdeki dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, ekonomik ortaklıkların ve kültürel etkileşimin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum" diyen Tunç, gençler, akademisyenler, sanatçılar ve iş dünyası arasındaki temaslar arttıkça taraflar arasındaki dostluğun çok daha sağlam temellere oturacağı değerlendirmesinde bulundu.
Büyükelçi, Türkiye'nin dünyadaki öncü rolüne işaret etti
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ı Aralık 2025'te ziyaret ettiği bilgisini paylaşarak, "Orada yerel halkın dayanıklılığı ve hızlıca yerine getirilen yeniden yapılandırma projelerinden etkilenmekle beraber, depremzede bölgelerin durumlarına şahit olunca, yerel halkın hayatını yeniden yapılandırmak ve doğal afetlere karşı hazırlık geliştirmek için Türkiye ile işbirliği yapmaya yönelik kararlılığımı yeniledim." dedi.
"Bu akşam, Majestelerinin doğum gününü kutlayacağız. Ancak aynı zamanda Japonya ile Türkiye halkları arasında nesiller boyu süregelen ve imparatorluk ailesinin katkılarıyla güçlendirilen dostluk ilişkilerini kutluyor olacağız" ifadelerini kullanan Tamura, Japonların Türkiye'ye ilk resmi ziyaretinin 1887 yılında Altes Prens ve Prenses Komatsu'nun 2. Abdülhamid tarafından İstanbul'da kabul edilmesi ile gerçekleştiğini hatırlattı.
Tamura, Altes Prenses Akiko'nun 2025'te gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında Ankara ile İstanbul'a ek olarak, Japon arkeologların Türk meslektaşlarıyla birlikte kadim uygarlıkların gizemlerine ışık tutmak için tutkulu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü Kırşehir'deki Kaman Kalehöyük ve Şanlıurfa'daki Ayanlar Höyük gibi arkeolojik alanları ziyaret ettiğini anımsattı.
"Tarihi dönüm noktaları olan Ertuğrul Fırkateyni Faciası ile Türk Hava Yollarının (THY) Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarını kahramanca kurtarması gibi olaylardan hareketle iki ülke, eşsiz ve değerli bir dostluk inşa etmiştir. Bu bağ başta siyaset, ekonomi, iş dünyası, akademi, kültürel etkileşim ve turizm olmak üzere birçok alana yayılmıştır" diyen Tamura, Türkiye'nin, bölgesel ve küresel boyutu olan son derece önemli sorunların çözümünde aktif ve yapıcı rol oynadığını ve bu yıl ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi ile Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'nın 31. Oturumu (COP31) gibi uluslararası etkinliklerle dünyada öncü rol oynamaya devam ettiğini vurguladı.
Tamura, savunma, enerji, iklim değişikliği ve afet riski azaltma gibi alanlarda işbirliği yapmanın yanı sıra Japonya ile Türkiye arasındaki Ekonomik Ortaklık Antlaşması ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin açılması için çalıştıklarını kaydetti.
Resepsiyona eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ile Olimpiyat madalyalı milli atıcı Yusuf Dikeç'in yanı sıra Ankara'da görevli yabancı diplomatik misyon temsilcileri katıldı.