Gündem

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle beraber hukuk alanında da iyileştirmeler, geliştirmeler gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin tecrübesi önemli. Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı." ifadelerini kullandı.

İsmet Karakaş  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunç, Katar'ın başkenti Doha'da "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" temasıyla düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı.

Forumda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli yasal düzenlemelerin tartışıldığını ve bunun önemli olduğunu belirten Tunç, "Ülkemizde bu anlamda önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Yine teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle beraber hukuk alanında da iyileştirmeler, geliştirmeler gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin tecrübesi önemli. Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı. Özellikle teknolojinin yargı hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili olarak Ulusal Yargı Ağı Projemiz dünya çapında bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Forumda ele alınan konulardan birinin de tahkim ve arabuluculuk olduğunu aktaran Tunç, "Burada değişik ülkelerin adalet bakanları var. Biz de Katar Adalet Bakanı'nın daveti üzerine geldik. Ülkemizin tecrübesini onlara aktarıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz yeni yasal düzenlemeler ve diğer tahkim, arabuluculuk gibi konularda tecrübe paylaşımını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Adalet Bakanı Tunç, forumun ardından Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Katar arasındaki adli işbirliği kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı görüşmede, iki ülke bakanlıkları arasında kurumsal işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve ilerleyen süreçte atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Bakan Tunç, daha sonra Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Mustafa Göksu'dan ülkede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı
