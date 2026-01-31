Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te “AK Parti Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Özgür Alantor  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Hafta sonu tatili için gelen Zülal Aydoğan AA muhabirine, Ilgaz'ı çok sevdiklerini belirterek, "Kastamonu'da memur olarak çalışıyorum. Hafta sonları için Ilgaz çok eğlenceli bir yer. Hem kayak yapıyoruz hem kızakla kayıyoruz. Bir şeyler yiyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz. Çok güzel bir yer." dedi.

Figen Delibekiroğlu ise Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, "Ilgaz'ın doğasını, pistini, teleferiğini çok beğeniyoruz. Bahar aylarında da yaban hayvanları çok güzel. Ilgaz'ın en büyük özelliklerinden biri de karının en yüksek oranda kristalleşmesi. Her fırsata her hafta sonu geliyorum. Teleferikle geziyoruz, kayak ve kızakla kayıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. " diye konuştu.

