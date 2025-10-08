Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın yarın Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
