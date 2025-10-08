Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın yarın Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacağı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı