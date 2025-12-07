Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı