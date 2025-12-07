Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sarıyer Uskumruköy’de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu kamyonet dereye düştü.
logo
Dünya, Doha Forum 2025

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: İran’la yapıcı ilişkiler geliştirmek istiyoruz
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'ye gelecek
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Taylan hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
Sarıyer'de yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi

Bakan Fidan: Suriye hükümeti egemen bir hükümettir ve SDG'yle kendi anlaşmalarını yapabilir

Lübnan Enformasyon Bakanı Markus, Doha Forum 2025'te AA standını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Bakan Fidan: (Gazze) Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır

Bakan Fidan: (Gazze) Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet