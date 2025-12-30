Dolar
Gündem

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi ile 1 Ocak'taki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İlhan Atabey, Mustafa Yılmaz  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Ayrıca 1 Ocak'ta yapılması planlanan saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de aynı gerekçeyle iptal edildiği duyuruldu.

