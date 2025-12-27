Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,931.90
BTC/USDT
87,534.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arap Birliği, İsrail’in Somaliland'in bağımsızlığını tanımasını reddetmek için toplanacak

Arap Birliği, İsrail'in "Somaliland" bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasına yönelik Arap ülkelerinin reddini teyit etmek amacıyla pazar günü temsilciler düzeyinde acil toplantı yapılacağını duyurdu.

Saber Ghanem Ibrahım Eıd, Safiye Karabacak  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Arap Birliği, İsrail’in Somaliland'in bağımsızlığını tanımasını reddetmek için toplanacak

İstanbul

Arap Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Somali'nin talebi ve Arap Birliği'ne üye ülkelerin desteğiyle Pazar günü temsilciler düzeyinde acil toplantı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantının Arap ülkelerinin Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedeleyebilecek her türlü tek taraflı uygulama veya kararı reddetmeyi ve ilgili uluslararası hukuk ilkeleri ile Arap Birliği ve Afrika Birliği’nin ilgili kararlarına bağlılığın altını çizmeyi amaçladığı kaydedildi.

Toplantının ayrıca, bölgenin güvenliği ve istikrarının korunmasına katkı sağlayacak şekilde Somali ile tam Arap dayanışmasının ve ülkenin meşru kurumlarına verilen desteğin teyit edilmesini hedeflediği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Toplumumuzda gerçek kadın sorunlarını tespit edip çözüm üretmeye çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini ziyaret etti
Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk Garnizon Koşusu" yapıldı

Benzer haberler

BMGK, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıması" hakkında acil bir toplantı düzenleyecek

BMGK, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıması" hakkında acil bir toplantı düzenleyecek

Arap Birliği, İsrail’in Somaliland'in bağımsızlığını tanımasını reddetmek için toplanacak

İsrail'in Somaliland'i tanımasına bölgeden ve dünyadan tepkiler yükseldi

Somalili uzmanlara göre İsrail’in Somaliland’i tanıması Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu’ndaki krizi derinleştirir

Somalili uzmanlara göre İsrail’in Somaliland’i tanıması Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu’ndaki krizi derinleştirir
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail'in Somaliland'i tanımasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail'in Somaliland'i tanımasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti
Hamas: Filistinlilerin Gazze'den tahliyesi için Somaliland'in hedef olarak kullanılmasını reddediyoruz

Hamas: Filistinlilerin Gazze'den tahliyesi için Somaliland'in hedef olarak kullanılmasını reddediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet