Doha Forum 2025

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki barış planının bir an önce hayata geçmesi ve bu insani dramın nihayete ermesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Doha Forum 2025 başladı

DOSYA: Doha Forum 2025

Bakan Fidan: (Gazze) Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Gündem.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları ve uluslararası etkinlikler Gündem sayfasında.
Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti
KDK'den "derece/kademe ilerlemesi 2 ay sonra yapılan kişiye maaş farkı ödenmeli" kararı
Rüzgar sirkülasyonu olmayan Iğdır'da hava kirliliği kritik seviyelerde
