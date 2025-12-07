Dolar
Sarıyer Uskumruköy’de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu kamyonet dereye düştü.
logo
Dünya, Doha Forum 2025

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, 23. Doha Forumu marjında temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, 23. Doha Forumu marjında, Hollandalı mevkidaşı Marcel De Vink ve İspanya Dış ve Küresel İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Diego Martinez Belio ile ayrı ayrı görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, 23. Doha Forumu marjında temaslarda bulundu

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın forum marjında, Hollanda Krallığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Vink ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Gazze'de sağlanan ateşkes başta olmak üzere, Filistin meselesine ilişkin gelişmeler ve diğer bölgesel konuların ele alındığı aktarıldı.

Başka bir paylaşımda da Yılmaz'ın forum kapsamında, İspanya Dış ve Küresel İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Belio ile Doha'da bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede, başta Filistin ve Suriye'deki gelişmeler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulduğu bilgisi verildi.

