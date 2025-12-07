Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, 23. Doha Forumu marjında temaslarda bulundu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, 23. Doha Forumu marjında, Hollandalı mevkidaşı Marcel De Vink ve İspanya Dış ve Küresel İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Diego Martinez Belio ile ayrı ayrı görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın forum marjında, Hollanda Krallığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Vink ile görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, Gazze'de sağlanan ateşkes başta olmak üzere, Filistin meselesine ilişkin gelişmeler ve diğer bölgesel konuların ele alındığı aktarıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Başka bir paylaşımda da Yılmaz'ın forum kapsamında, İspanya Dış ve Küresel İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Belio ile Doha'da bir araya geldiği ifade edildi.
Görüşmede, başta Filistin ve Suriye'deki gelişmeler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulduğu bilgisi verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.