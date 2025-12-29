Dolar
logo
Gündem

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Mikail Bıyıklı  | 29.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Şüpheli Erden Timur hakkında Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Timur'un emniyette ve savcılıkta alınan ifadesi ile tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna göre Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarıldı.

Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik Erden Timur'un tutuklanmasına karar verdi.

