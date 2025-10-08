Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın etkilerinin azaltılması için kentlerde yağmur suyu hasadının yapılması gerektiğini söyledi.

Fırat Çakır  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Tecer, AA muhabirine, iklim değişikliğinin kentlerde su kıtlığı ve taşkın riskleri oluşturduğunu belirtti.

Kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yeni adımların atılması gerektiğine vurgulayan Tecer, "Yağmur suyunu bırakmak yerine, yeniden kullanım için biriktirilmelidir." dedi.

Tecer, yağmur hasadıyla elde edilecek suyun ön arıtma işleminin ardından park ve bahçelerde sulama suyu olarak kullanılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Kentlerde yağmur sularının heba edildiğini belirten Tecer, "Büyük sitelerde yağmur hasadının yapılması lazım. Çatılarda biriken yağmur sularının kanalizasyona deşarjının önüne geçerek, ayrı bir yerde depolarda toplanmalı." diye konuştu.

Tecer, yağmur suyu hasadının kent yaşamında büyük önem taşıdığını belirterek, doğal kaynakların verimli kullanılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün arttığını dile getiren Tecer, "Park ve bahçelerde süs bitkileri ve kent mobilyaları dediğimiz bitki türleri var. Bunların daha az suya ihtiyacı olan türlerle değiştirilmeli. Su tasarrufu sağlayacak modele geçilmeli. Bunun bilinçli bir seçim olması lazım. Herkesin bu bitki türlerini bilme şansı yok. Belediyeler, kurum ve kuruluşlarla çalışılarak tavsiye edilebilir." ifadelerini kullandı.

