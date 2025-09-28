Gölcük Tabiat Parkı sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor
Bolu’nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilcilerini ağırladı.
Bolu
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında sonbahar renkleri etkisini göstermeye başladı.
Göl çevresini saran ormanlık alanda yeşil, kahverengi ve sarının tonlarını bir arada görebilen ziyaretçiler, göl kıyısında, iskelelerde ve yürüyüş yolunda bol bol fotoğraf çekti.
Günübirlik tatilcilerden bazıları temiz havada yürüyüş yaparken, bazı aileler de çocuklarıyla piknik masalarında vakit geçirdi.
Çocuklar ve gençler kiraladıkları bisikletlerle gölün etrafında tur attı, bazı doğaseverler balık tuttu.
Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası havadan da görüntülendi.