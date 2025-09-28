Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,019.80
BTC/USDT
109,626.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzurum’un Aziziye ilçesindeki bir boya üretim tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

Bolu’nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilcilerini ağırladı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Gölcük Tabiat Parkı sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında sonbahar renkleri etkisini göstermeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göl çevresini saran ormanlık alanda yeşil, kahverengi ve sarının tonlarını bir arada görebilen ziyaretçiler, göl kıyısında, iskelelerde ve yürüyüş yolunda bol bol fotoğraf çekti.

Günübirlik tatilcilerden bazıları temiz havada yürüyüş yaparken, bazı aileler de çocuklarıyla piknik masalarında vakit geçirdi.

Çocuklar ve gençler kiraladıkları bisikletlerle gölün etrafında tur attı, bazı doğaseverler balık tuttu.

Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da boya üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talebi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Gölcük Tabiat Parkı sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

Gölcük Tabiat Parkı sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor

Isparta'da ormanlar sonbahar renklerine büründü

İsviçreli bisikletliler Türkiye turunu tamamladı

İsviçreli bisikletliler Türkiye turunu tamamladı
Kartalkaya'daki otel yangını davasında ara karar açıklandı

Kartalkaya'daki otel yangını davasında ara karar açıklandı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet