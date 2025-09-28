Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,040.50
BTC/USDT
110,301.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çorum'da arazide çıkan yangın söndürüldü

Çorum'da arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Tugay Göktürk  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Çorum'da arazide çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Tugay Göktürk/AA

Çorum

İl merkezine bağlı Çukurören köyü kırsalında çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve köylülerin çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da kaybolduktan sonra Mersin'de cesedi bulunan servis şoförünün faillerine Suriye'de operasyon
Kilis ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek
Çorum'da arazide çıkan yangın söndürüldü
"Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırladı
Bakan Göktaş: Aile bizim geçmişimiz, bugünümüz, yarınımız

Benzer haberler

Çorum'da arazide çıkan yangın söndürüldü

Çorum'da arazide çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da ham madde üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
BMW, marş motoru arızası nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak

BMW, marş motoru arızası nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet