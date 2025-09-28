Çorum'da arazide çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Çorum
İl merkezine bağlı Çukurören köyü kırsalında çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve köylülerin çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
