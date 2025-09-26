Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,028.70
BTC/USDT
109,526.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Semih Şahin, Mustafa Yılmaz, Mustafa Bikeç  | 26.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı Fotoğraf: Semih Şahin/AA

Bursa

İlçeye bağlı Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personelle müdahale edilen yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmıştır
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın Trump ile yaptığı görüşme gayet olumlu bir çerçevede gerçekleşmiştir

Benzer haberler

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa'daki imam hatip lisesinde bilim, sanat ve teknoloji eğitimi bir arada sunuluyor

Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

BMW, marş motoru arızası nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak

BMW, marş motoru arızası nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda 12 günlük su kaldı

Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda 12 günlük su kaldı
Lazkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı

Lazkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet