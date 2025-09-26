Bursa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personelle müdahale edilen yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.