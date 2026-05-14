İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiği iddialarına ilişkin, "İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek.” dedi.
14 Mayıs 2026
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın ülkeye ziyarette bulunduğu veya BAE topraklarında herhangi bir İsrail askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında, Başkan Donald Trump'ın İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin ardından, İran'la müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini açıkladı.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD/İsrail-İran savaşında barış sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı'nda İtalyan donanmasına ait 2 mayın avlama gemisini bölgeye yakın konuşlandırmaya hazırlandıklarını söyledi