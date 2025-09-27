Dolar
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Gündem

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Burcu İnanır, Osman Sak, Emin Alper, Mustafa Yılmaz  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Fotoğraf: Emin Alper/AA

Bursa

İlçeye bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

