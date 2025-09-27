Dolar
Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı

Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutlayarak, "Biz 8 yılda hiç durmadık, Sıfır Atık Mavi ile su kaynaklarımızı korurken Depozito Yönetim Sistemi'ni 7 bölgeye yaydık." ifadelerini kullandı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı.

Kurum, videolu paylaşımında, şunları kaydetti:

"Atmadık, dönüştürdük, bir dünya kazandık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerindeki Sıfır Atık Projemiz ile 74,5 milyon ton atığı çöpe atmadık. 1,7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji, 55 milyar litre petrol tasarrufu sağladık. Biz 8 yılda hiç durmadık, Sıfır Atık Mavi ile su kaynaklarımızı korurken, Depozito Yönetim Sistemi'ni 7 bölgeye yaydık. Sen de alışkanlıklarını geride bırak, 8. yılında 8 milyar insan için sıfırdan başla."

