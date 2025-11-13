Dolar
42.26
Euro
49.10
Altın
4,206.45
ETH/USDT
3,405.30
BTC/USDT
101,647.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boşalan ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna düşen 2 üyelik için TBMM Genel Kurulunda seçim yapıldı.

Genel Kurulun 12 Kasım 2025 tarihli 16'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda RTÜK üyeliklerine, Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de
Kağıthane'de apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak "İmamoğlu İnşaat" şirketine devredildiği iddiası
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Gazze İnsani Yardım Zirvesi uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulunmaktadır

Benzer haberler

RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de

RTÜK üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığından obezite tedavisine kapsamlı düzenleme

Bazı ülkelerden polistiren ithalatında damping önlemi uygulanacak

"Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

"Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" Resmi Gazete'de
İhracatın finansmanına yönelik yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi

İhracatın finansmanına yönelik yeni destek mekanizmaları yürürlüğe girdi
Nükleer risklere ilişkin sorumluluk sigortası yönetmeliğinde değişiklik

Nükleer risklere ilişkin sorumluluk sigortası yönetmeliğinde değişiklik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet