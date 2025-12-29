Dolar
Gündem

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud yarın Türkiye'ye gelecek

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud yarın Türkiye'ye gelecek.

Yusuf Soykan Bal  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud yarın Türkiye'ye gelecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mahmud'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'yi ziyarette bulunacağını belirtti.

Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti’nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacaktır."

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud yarın Türkiye'ye gelecek
