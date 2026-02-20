Dolar
logo
Kültür

Hırka-i Şerif İstanbul'da ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, ramazan ayı dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

Fatih Çağlar Demirbaş  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Hırka-i Şerif İstanbul'da ziyarete açıldı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle camide düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi ile bazı protokol üyeleri katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bilecik Müftüsü Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua okundu.

Daha sonra vatandaşlar Hırka-i Şerif'i ziyaret etmeye başladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen Ali Eryiğit, Hırka-i Şerif'i ziyaret ettiği için çok mutlu ve huzurlu olduğunu dile getirdi.

Eryiğit, "Duygularımı anlatmam mümkün değil. Çok güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Ömer Faruk Uçar ise Hırka-i Şerif'i görmek için saat 07.30'da evden çıktığını kaydederek, ziyaretten dolayı çok mutlu ve huzurlu hissettiğini anlattı.

Kadir Gecesi'nde saat 03.00'e kadar ziyarete açık

Ramazan ayı boyunca Hırka-i Şerif, hafta içi 10.00 ve 17.00, hafta sonu ise 09.00 ve 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

16 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası ziyaret saat 03.00'e kadar devam edecek ve arife günü ikindi namazı sonrasında duayla sonlanacak.

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, sıra beklemeden görevli refakatinde ve asansörü kullanarak ziyaretlerini yapabilecek.

