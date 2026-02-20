Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
Yurt genelinde camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.
Ankara
"On bir ayın sultanı" ramazanda kılınacak ilk cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere geldi.
Fatih Camisi'ne gelenler cuma namazını kılmak için caminin avlusunda ezanın okunmasını bir süre bekledi.
Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA
Namaz öncesinde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden kadın, erkek ve çocuklar burada dua etti.
Sultanahmet Camisi'nde de ramazanın ilk cuma namazında yerli yabancı çok sayıda kişi birlikte saf tuttu.
Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA
Kentin simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca camilerinde de yoğunluk oluştu.
Şanlıurfa
İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.
Merkez Haliliye ilçesindeki 11 Nisan Kurtuluş Camisi, cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu.
Ramazanın ilk cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki camilerde yoğunluk yaşandı.
Hutbenin ardından dua edildi.
Edirne
Edirne'de cemaat, ramazanın ilk cuma namazını kılmak için selatin camilerde yoğunluk oluşturdu.
Restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından yeniden ibadete açılan cami, vatandaşların yoğun katılımıyla doldu.
Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi’ne gelenler, tarihi mabette saf tuttu.
İl Müftüsü Ercan Aksu, namaz öncesinde cemaate vaaz verdi.
Aksu, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, ibadetlerin önemine değindi.
Eski Cami'de ise kılıçla hutbe geleneği, ilk kez camiye gelenler için ilgi çekici oldu.
İmamların 6 asırdır cuma günleri kılıçla hutbe okuduğu camide minbere çıkan imam, kılıcı yanına bırakarak hutbeyi okudu.
Sağ eliyle havaya kaldırdığı kılıçla dua eden imam, ardından minberden inip kılıcı bırakarak cuma namazının farzını kıldırdı.
Eski Cami Müezzini Salih Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneğin yaklaşık 6 asırdır sürdüğünü söyledi.
Kırklareli
Kırklareli'nde Osmanlının Balkanlar'daki ilk eseri Hızırbey Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde cemaat, cuma namazı için saf tuttu.
Fotoğraf: Özgün Tiran/AA
Bazı vatandaşlar cami içinde yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.
Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında ramazanın gelmesiyle manevi sevincin arttığını belirtti.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da vatandaşlar, on bir ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kılmak için Rüstem Paşa Camisi'ni doldurdu.
Düzce
Düzce'de ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyenler, camileri doldurdu.
Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde de yoğunluk yaşandı.
Fotoğraf: Ömer Ürer/AA
Çocukların da aralarında olduğu cemaatin bir kısmı camide yer bulamayınca avluya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.
Zonguldak
Zonguldak'ta vatandaşlar, ramazanın ilk cuma namazını kıldı.
Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA
Uzun Mehmet Camisi ile kent merkezindeki pek çok camiyi dolduranlar, cuma namazını eda etti.
Karabük
Karabük'teki camilerde de ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla kılındı.
Safranbolu ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne gelenler, namaz öncesi hutbeyi dinledi.
Daha sonra namaz kılan cemaat, dua etti.
Bartın
Bartın'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazı için camilere akın etti.
Merkez Yukarı Halilbey Camisi'nde cemaatin bir kısmı, avlu ve kaldırımlara serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.
Namaz öncesi hutbeyi dinleyen cemaat, dua etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.