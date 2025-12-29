Ankara'da 9 ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde 9 ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabileceğini duyurdu.
Ankara
ASKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklığın su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklara yol açtığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamaya göre, Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar, Polatlı, Sincan, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Kalecik ilçelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecek.
Su kesintileri, Kahramankazan'da akşam saatlerinde sona erecek, Keçiören ve Çankaya'da ise 23.55'e kadar sürecek.
Pursaklar ve Yenimahalle'de yarın gece 02.00'ye, Mamak'ta 07.00'ye, Sincan'da ise 12.00'ye kadar bazı mahallelere su verilemeyecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.