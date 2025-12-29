Dolar
Gündem

Ankara'da 9 ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde 9 ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabileceğini duyurdu.

Semih Erdoğdu  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Ankara'da 9 ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak

Ankara

ASKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklığın su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklara yol açtığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar, Polatlı, Sincan, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Kalecik ilçelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecek.

Su kesintileri, Kahramankazan'da akşam saatlerinde sona erecek, Keçiören ve Çankaya'da ise 23.55'e kadar sürecek.

Pursaklar ve Yenimahalle'de yarın gece 02.00'ye, Mamak'ta 07.00'ye, Sincan'da ise 12.00'ye kadar bazı mahallelere su verilemeyecek.


