Gündem

Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan, "81 ilimizde toprağa uzanan eller, Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu topraklara sevdalı olmak, sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır. Bugün, bu niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir. Bu çabaya omuz veren her yaştan vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun."

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın fidan dikim törenlerinden görsellerinin yer aldığı videoya da yer verildi.

Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
