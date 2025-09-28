Dolar
Gündem

Kilis ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek

Kilis ve Hatay'da İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

İbrahim Özcan  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Kilis ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Kilis'te, Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Kilis Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'dan Kilis'e gelen vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda toplandı.

Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getiren vatandaşlar Filistin'e destek sloganları attı.

Platform adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kilis İl Başkanı Bekir Şen, Kilis'ten dünyaya seslendiklerini söyledi.

Gazze'de yapılanın soykırım olduğunu vurgulayan Şen şöyle devam etti:

"Acımız, öfkemiz, kinimiz, nefretimiz, kahrımız ve mücadelemiz büyük. Lanet olsun zalimlere, o zalimlere alkış tutanlara, sessiz kalanlara, destek olanlara buğz etmeyenlere lanet olsun."

Gazze'yi savunanlara seslenen Şen, "Şunu unutmayalım ki Gazze'yi savunmak Anadolu'yu, Gaziantep'i ve Kilis'i savunmaktır." diye konuştu.

Program duaların okunmasının ardından sona erdi.

Hatay

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Numune Evler Mahallesi Çaylı Caddesi'nde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan grup, tekbir getirerek slogan attı.

Gruptakiler adına konuşan Hicret Çetin, Filistin meselesinin yüreklerdeki yerini hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi.

Sosyal medya ve meydanlarda Filistin halkı için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Bugün burada Filistin'i unutmadığımızı, yüreğimizde Filistin'e dair sızıların devam ettiğini ve sesimizi duyurmak için evlerimizin konforundan feragat ederek meydanlara indiğimizi göstermek için buluştuk. Sumud Filosu, bizim için insanlığın onurunu ve gururunu taşıyan bir filo olduğu için bu filoya sahip çıktığımızı göstermek istiyoruz."

