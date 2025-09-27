Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil

Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yüzde 93'ünün çöktüğü, kullanılamaz hale geldiği ve artık barınmaya uygun olmadığı belirtildi.

Mehmet Nuri Uçar, Hosni Nedim  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil Fotoğraf: Mohammed Nassar/AA

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "135 bin çadırdan 125 bini çöktü ve barınmaya elverişsiz hale geldi. İşgalci İsrail'in mart ayından bu yana sürdürdüğü sıkı abluka nedeniyle yeni çadır temin edilemiyor, insani yardım malzemelerinin girişi engelleniyor." dedi.

Sevabite, İsrail'in yaklaşık iki yıldır süren saldırılarında on binlerce çadırın doğrudan bombalanarak zarar gördüğünü, bir kısmının ise sıcak ve rüzgar gibi doğal etkenlerle yıprandığını söyledi.

Yüz binlerce aile güneydeki El-Mevasi bölgesinde sıkıştı

Sevabite, İsrail'in zorunlu göç baskısıyla Gazze Şeridi'nde oradan oraya sürülen Filistinlilerin "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketle" karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yerinden edilenlerin barındığı çadırların düzensiz biçimde yol kenarlarına ve sağlıksız alanlara gelişigüzel şekilde kurulduğuna işaret eden Sevabite, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesinde yüz binlerce ailenin sıkıştığını, bölgenin artık yeni göç dalgasını kaldıramayacak duruma geldiğini ifade etti.

İsrail 293 barınma merkezini doğrudan hedef aldı

İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinden güneye göçe zorladığı Filistinlileri hedef aldığını, bu saldırılarda yüzlerce kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten Sevabite, "Yaklaşık 2 milyon Filistinli zorla yerinden edildi. 293 barınma merkezi ise doğrudan hedef alındı." dedi.

Sevabite, "Bu insanlar açlık, hastalık ve ölümle baş başa bırakıldı. İsrail aynı zamanda silahlandırdığı çeteler aracılığıyla kasıtlı güvensizlik ortamı yaratıyor." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası topluma seslenen Sevabite, "Mültecilerin geri dönüşü sağlanmalı, zorla göç ettirme sona erdirilmeli, Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i yok olan altyapısı yeniden inşa edilmelidir." sözlerine yer verdi.

Gazze'de yaşananlar insani kriz değil, tam bir soykırım

Sınır kapılarının acilen açılarak Gazze Şeridi'ne çadır, gıda ve ilaç girişinin sağlanması çağrısında bulunan Sevabite, şunları söyledi:

"Gazze Şeridi'nde yaşananlar geçici bir insani kriz değil, tüm unsurlarıyla bir soykırımdır. Uluslararası toplum, zaman kaybetmeden harekete geçmelidir."

