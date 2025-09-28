Dolar
Gündem

Beykoz'da ormanlık alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Beykoz'da, ormanlık alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Selami Küçükoğlu  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Beykoz'da ormanlık alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İstanbul

Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yanan alana polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
