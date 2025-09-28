Beykoz'da ormanlık alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Beykoz'da, ormanlık alandaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yanan alana polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahalesi sürüyor.
