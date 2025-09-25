Lazkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı
Suriye'nin Lazkiye kırsalında, Türkmen Dağı'ndaki orman yangınlarının yüzde 80'inden fazlasının kontrol altına alındığı bildirildi.
Lazkiye
Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, Lazkiye kırsalındaki Türkmen Dağı'nda beş gün önce başlayan orman yangınlarının yüzde 80'inden fazlası kontrol altına alındı.
Lazkiye Sivil Savunma Müdürü Abdulkafi Kiyal, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin aralıksız müdahalesi sayesinde alevlerin yayılmasının büyük ölçüde önlendiğini söyledi.
Yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Kiyal, bölgedeki zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin çalışmalarına disiplinle devam ettiğini aktardı.