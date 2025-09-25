Dolar
41.48
Euro
48.52
Altın
3,733.68
ETH/USDT
3,944.80
BTC/USDT
111,003.00
BIST 100
11,377.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lazkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı

Suriye'nin Lazkiye kırsalında, Türkmen Dağı'ndaki orman yangınlarının yüzde 80'inden fazlasının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ömer Koparan  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Lazkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı Fotoğraf: Şevket Akça/AA

Lazkiye

Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, Lazkiye kırsalındaki Türkmen Dağı'nda beş gün önce başlayan orman yangınlarının yüzde 80'inden fazlası kontrol altına alındı.

Lazkiye Sivil Savunma Müdürü Abdulkafi Kiyal, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin aralıksız müdahalesi sayesinde alevlerin yayılmasının büyük ölçüde önlendiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Kiyal, bölgedeki zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin çalışmalarına disiplinle devam ettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te 11 binadan oluşan 33 yıllık sitenin yıkımına başlandı
Sayıştay daire başkanlıkları için seçim yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "karekod uygulaması" kapsamında denetim yaptı

Benzer haberler

Lazkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı

Lazkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kırsalındaki saldırısında 2 asker öldü

Suriye'nin güneyinde tarım, kuraklık ve savaşın gölgesinde can çekişiyor

Şara'nın BM konuşması: ABD ziyareti Suriye’nin geleceği için ne söylüyor?

Şara'nın BM konuşması: ABD ziyareti Suriye’nin geleceği için ne söylüyor?
Yangında ölen babasının izinden gidip başladığı itfaiyecilikte 12 yılı geride bıraktı

Yangında ölen babasının izinden gidip başladığı itfaiyecilikte 12 yılı geride bıraktı

İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor

İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet