Dünya

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kırsalındaki saldırısında 2 asker öldü

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, ülkenin kuzeyindeki Halep kırsalındaki Deyr Hafır bölgesinde ordu güçlerine yönelik saldırısında 2 asker hayatını kaybetti.

Ömer Koparan  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kırsalındaki saldırısında 2 asker öldü Fotoğraf: Hüseyin Nasır/AA

Halep

Suriye'nin resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, PKK/YPG'li teröristlerin, Deyr Hafır hattında Suriye ordusuna saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haberde ayrıca Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğünün açıklamasına da yer verildi. Bakanlığın açıklamasında PKK/YPG’nin son günlerde Halep'in doğu kırsalındaki birçok köy ve kasabaya roket ve havan saldırıları düzenlediği, bu saldırılarda hem askerler hem de siviller arasında ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.

