Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kırsalındaki saldırısında 2 asker öldü
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, ülkenin kuzeyindeki Halep kırsalındaki Deyr Hafır bölgesinde ordu güçlerine yönelik saldırısında 2 asker hayatını kaybetti.
Suriye'nin resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, PKK/YPG'li teröristlerin, Deyr Hafır hattında Suriye ordusuna saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Haberde ayrıca Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğünün açıklamasına da yer verildi. Bakanlığın açıklamasında PKK/YPG’nin son günlerde Halep'in doğu kırsalındaki birçok köy ve kasabaya roket ve havan saldırıları düzenlediği, bu saldırılarda hem askerler hem de siviller arasında ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.