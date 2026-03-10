Dolar
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da, patlamalar meydana geldi.

Ekip  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi

İran

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta saldırı başlattığı başkent Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu.

AA Tahran muhabiri, patlama seslerinin Tahran’ın Şehriyar ilçesinde meydana geldiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'a karşı en yüksek sayıda savaş ve bombardıman uçağının kullanılacağını söyleyerek, "Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak. İstihbarat her zamankinden daha iyi." ifadelerini kullanmıştı.

İran: Aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu 104 İHA düşürüldü

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İran'a yönelik devam eden saldırılarda düşürülen iHA’lara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bugüne kadar, aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu 104 insansız hava aracı ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldü.” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, gelişmiş bir Hermes insansız hava aracının güveli bir şekilde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu İHA’nın havacılık uzmanları ve mühendislere incelenmesi için verildiği aktarıldı.

İHA’ların yüzde 95’inin silahlı olduğu ve görevlerini tamamlamadan düşürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Netanyahu, İran halkını bir kez daha ayaklanmaya çağırdı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, İsrail'in İran halkının özgürlüğü için savaş verdiği iddia edildi.

Bunun tarihi bir fırsat olduğunu ileri süren Netanyahu, ABD ile birlikte Tahran yönetimine karşı şiddetli saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğüne, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce hedefe saldırı düzenlediklerine işaret ederek, İran halkına, "Harekete geçmelisiniz. Bunun için gerekli koşulları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran halkına zarar vermek istemediklerini ve onları müttefik gördüklerini savunan Netanyahu, İran halkına yardım etmek istediklerini iddia ederek saldırıların şiddetlenerek artacağı mesajı verdi.

Netanyahu, "Zaman hızla yaklaşıyor, bayrağı size devredeceğiz. Bu anı yakalamaya hazır olun." iddiasında bulundu.

