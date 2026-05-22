Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin ile Osmaniye'nin kuzeyi, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleri ile zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

