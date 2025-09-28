Dolar
Gündem

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ahmet Can Erdogan  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Fotoğraf: Ahmet Can Erdogan/AA

Mersin

Tarım işçilerini taşıyan M.G'nin kullandığı 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

