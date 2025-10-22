Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesine 20,10 kilometre mesafede olan depremin, 34,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
