logo
Gündem

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesine 20,10 kilometre mesafede olan depremin, 34,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
