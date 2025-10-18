Dolar
Gündem

Bolu Dağı'nda tır ile otobüsün çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ömer Ürer, Murat Ataseven  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Bolu Dağı'nda tır ile otobüsün çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Hakan Ö. idaresindeki 06 EOU 719 plakalı tır ile Bolu Dağı Düzce geçişi Kaynaşlı Dörtyol mevkisinde kavşakta manevra yapan Mevlüt T. yönetimindeki 34 MZJ 538 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 yolcu, ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Kaza bir süre ulaşımda aksamaya neden olurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

