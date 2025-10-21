Dolar
Gündem

Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin yeni görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da depremin ardından İndere'deki yeni yaşam alanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin yeni görüntülerini paylaştı

Ankara

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İndere'nin son halinin görüntülerine yer vererek, "Hikayemiz yeniden başlıyor." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere'de TOKİ koordinesinde Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 5 milyon metrekare alan üzerinde yeni yaşam alanları oluşturulduğu bildirildi.

Bölgede 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin çalıştığı ve 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa edildiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği aktarıldı.

100 bin kişiye barınma sağlayacak

Adıyaman'da örnek bir uydu kent olarak hayata geçirilen İndere'nin yaklaşık 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacağı dile getirilen açıklamada, kentte bugüne kadar 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölümün teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımının tamamlanacağı kaydedildi.

