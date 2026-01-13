Dolar
43.17
Euro
50.40
Altın
4,586.15
ETH/USDT
3,135.40
BTC/USDT
92,237.00
BIST 100
12,308.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Yaşam

Yazın 2 bin nüfuslu köyde kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor

Adıyaman’da yaz aylarında nüfusu 2 bine yaklaşan Sarıkaya köyünde, kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor.

Orhan Pehlül  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Yazın 2 bin nüfuslu köyde kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül - AA

Adıyaman

Merkeze bağlı yaklaşık 200 haneden oluşan Sarıkaya köyü, bahar ve yaz aylarında Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'ten gelen ailelerle birlikte hareketli günler yaşıyor.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin, sonbaharla birlikte şehir merkezlerine dönmesiyle köy, kış aylarında sessizliğe bürünüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kış boyunca köyde kalan Sarıkaya Köyü Muhtarı Ali Rıza Bildik, soğuk havalarda hayvanların aç kalmaması için çevredeki ilçe ve beldelerde bulunan fırınlardan bayat ekmek toplayarak sokak hayvanlarını besliyor.

Muhtar Bildik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın muhtarlık, kışın ise adeta köy bekçiliği yaptığını söyledi.

Kış aylarında köyün büyük ölçüde terk edildiğini belirten Bildik, şunları kaydetti:

"Köyümüz yaklaşık 200 haneden oluşuyor. Yaz aylarında nüfusumuz 1500 ile 2100 kişi arasında değişiyor. Yazın oldukça kalabalığız ancak kış şartları zor olduğu için sonbaharla birlikte vatandaşlarımız şehir merkezlerine, ilçelere ve farklı illere dönmek zorunda kalıyor. Ben ise köyümü yalnız bırakmıyorum. Hem köyüme zarar gelmesin hem de sokak hayvanları sahipsiz kalmasın diye burada yaşamayı sürdürüyoruz. Köyde kalmaktan memnunum, burayı ve vatandaşlarımızı çok seviyorum. Köyümü terk etmeyi düşünmüyorum. Şu an köyde benden başka kimse yok. Sadece ben, eşim ve çocuklarım buradayız. Sıkılmamak için birkaç hayvanımız var, onlarla ilgileniyoruz. Süt sağıyor, peynir yapıyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımızın ziyarete gelmesi de bizi mutlu ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Sözbilir, Güzelhisar Fayı'ndaki hareketliliği değerlendirdi
Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi
Zübeyde Hanım vefatının 103. yılında anılıyor
Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır
Bitlis'te tarihi yapılar beyaza büründü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yazın 2 bin nüfuslu köyde kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor

Yazın 2 bin nüfuslu köyde kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor

Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır

Bitlis'te tarihi yapılar beyaza büründü

Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek

Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
Kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürüyor

Kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet