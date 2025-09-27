Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Kocaeli'de nefes borusuna hünnap kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde boğazına takılan hünnap nedeniyle nefes almakta güçlük çeken kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Ümit Ülker  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Kocaeli'de nefes borusuna hünnap kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kocaeli

Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi (41) Karamürsel Balık Hali'nde, yediği hünnabın soluk borusuna takılması ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine durumu çevresindekilere bildirdi.

Tanrıverdi'nin yardım çağrısına ilk müdahaleyi pazarcı meslektaşları yaptı.

Önce sırtına vurulan Tanrıverdi, ardından uygulanan Heimlich manevrasıyla boğazındaki meyveden kurtarıldı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

