Kocaeli'de nefes borusuna hünnap kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde boğazına takılan hünnap nedeniyle nefes almakta güçlük çeken kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Kocaeli
Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi (41) Karamürsel Balık Hali'nde, yediği hünnabın soluk borusuna takılması ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine durumu çevresindekilere bildirdi.
Tanrıverdi'nin yardım çağrısına ilk müdahaleyi pazarcı meslektaşları yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Önce sırtına vurulan Tanrıverdi, ardından uygulanan Heimlich manevrasıyla boğazındaki meyveden kurtarıldı.
Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.