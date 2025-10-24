Dolar
41.95
Euro
48.84
Altın
4,114.54
ETH/USDT
3,969.60
BTC/USDT
111,308.00
BIST 100
10,995.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi; İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyükelçisi; İkili İlişkiler Genel Müdürü (Orta ve Batı Afrika) Büyükelçi Şebnem Cenk, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Podgoritsa (Karadağ) Büyükelçisi; Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Elçi Bilgin Özkan, Port Moresby (Papua Yeni Gine) Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Libyalı askerlerin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntü paylaştı
İletişim Başkanı Duran'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım
İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli
RTÜK başkanlığına Mehmet Daniş seçildi
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet