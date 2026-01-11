Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,094.60
BTC/USDT
90,615.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üstüne devrildi

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin otopark duvarının devrilmesi sonucu 10 araç zarar gördü.

Mustafa Yılmaz  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üstüne devrildi Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Arabayatağı Mahallesi Asil Sokak'ta bir oto servisinin otoparkının yaklaşık 5 metre yükseliğindeki duvarı kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duvar kenarında park halinde bulunan otomobil, minibüs ve pikap türü 10 araç molozların altında kaldı.

Olay sırasında araçlarda ya da duvar çevresinde kimsenin bulunmadığı, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Çökme anına vatandaşlar da tanık oldu

Öte yandan duvar devrildiği sırada çevrede bulunan Muharrem Kaya, gazetecilere, oto servisinin karşısında bulunan evinden çıktığı sırada duvarın devrildiğini belirterek, "Evimde yemeğimi yedim, çıktığımda demir kapıyı kapatmamla bu duvarın küt diye çökmesi bir oldu." dedi.

Hemen araçlara doğru koştuğunu aktaran Kaya, şunları söyledi:

"7-8 araba vardı, hemen koştum bağırdım seslendim araçlara 'kimse var mı?' dedim. Ses olmayınca tekrar işime döndüm, arkadaşa çöken yerin devamındaki 5 metrelik duvarın da çökebileceğini söyledim, döndüğümde belediye o duvarı kaldırdı. Çökme anını gördüm, duvar boydan boya öylece yattı."

Yol kenarında aracını park ederken duvarın çöktüğünü aktaran Şener Akbulut ise kendi minibüsünün camında hasar oluştuğunu belirterek, "Ben arabadan inmiştim tam duvar aracımın üstüne devrildi. Ben yaralanmadım ama aracımda hasar var. Deprem oluyor zannettim, korktum, büyük bir gürültüyle duvar üzerimize doğru geldi." diye konuştu.

İtfaiye ve belediye ekiplerince çevreye saçılan parçalar temizlendi, araçların rüzgar ve sağanak yağışın sona ermesiyle bulundukları yerden çıkarılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de metro durağının yanındaki elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üstüne devrildi
Bayrampaşa'da ambulansa yol açmak için trafiği yönlendiren çocuk ve babası konuştu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
AFAD'ın 6. İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan Sudan'a uğurlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üstüne devrildi

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üstüne devrildi

Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı

Bursa'nın "uyumayan kütüphaneleri" 5 yılda 2 milyondan fazla misafir ağırladı

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada
Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet