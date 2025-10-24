Dolar
41.95
Euro
48.84
Altın
4,114.54
ETH/USDT
3,969.60
BTC/USDT
111,308.00
BIST 100
10,995.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'daki teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

İrem Demir  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul

Metro İstanbul, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Libyalı askerlerin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntü paylaştı
İletişim Başkanı Duran'dan Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşım
İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli
RTÜK başkanlığına Mehmet Daniş seçildi
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Benzer haberler

İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 23'e kadar indi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

Türkiye 4. kez Parlamentolar Arası Birlik Genel Kuruluna ev sahipliği yapacak

Türkiye 4. kez Parlamentolar Arası Birlik Genel Kuruluna ev sahipliği yapacak
İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet