Dolar
43.18
Euro
50.38
Altın
4,616.57
ETH/USDT
3,389.70
BTC/USDT
97,495.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da haftanın üçüncü günü mesai bitiminin ardından akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Rüveyda Mina Meral, Yasin Cingöz, İlyas Kaçar, Muhammed Gencebay Gür  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Kentte mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu, yağışla beraber Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Hasdal-Seyrantepe mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Otoyolun Mahmutbey gişeleri, Esenyurt ve TÜYAP mevkilerinde ise her iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafik yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılara ilişkin düzenleme
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da kaymakamlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet