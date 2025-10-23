Dolar
Teknoloji

Havacılık ve Bilim Merkezi'ne dönüştürülen uçak ziyaretçilerine kapılarını açtı

Kocaeli'de, Havacılık ve Bilim Merkezi'ne dönüştürülen uçak, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cem Ali Kuş  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Havacılık ve Bilim Merkezi'ne dönüştürülen uçak ziyaretçilerine kapılarını açtı Fotoğraf: Ümit Ülker/AA

Kocaeli

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki parkta atıl durumda bulunan Airbus A340 tipi uçak, gençlere ilham kaynağı olması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyonun ardından tam donanımlı “Uçak Park Havacılık ve Bilim Merkezi”ne dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en ileri ülkelerden biri olması için çalıştıklarını belirterek, "Aranızdan birileri, uçağın içerisine girdiğinde merak etmeye başlasın. Yarın oldu mu, uçağın donanımını, yazılımını ve uçağı yapsın. Bu uçağın daha da iyilerini yapsın. Benim ülkem dünyanın en ileri ülkesi olsun. Yatırımı yapma amacımız bu." dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de gençlerin merkezden istifade etmesini istediklerini dile getirerek, "Çok büyük bir yatırım. Bu bölgede gördüğünüz, park düzenlemesi ve merkezden ibaret değil. Bu büyük yatırımdan dolayı Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı yapılan merkezi gezdi.

Toplam 470 metrekare alana yayılan merkezde ziyaretçiler, havacılık tarihi ve teorisini öğrenecek, uçak sistemlerini inceleyip simülatörle pilotluk deneyimi yaşayacak.

Bilim merkezi, sergi alanı ve atölye bölümü olmak üzere üç kısımdan oluşan uçakta, ziyaretçilere uçuştaki fizik kurallarından motor teknolojilerine, iletişim sistemlerinden pilotaj becerilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuluyor.

Uçağın altındaki sergi alanında ise hareketli kesitli turbo fan motoru, statik jet motoru, yardımcı güç ünitesi (APU), 6 silindirli interaktif boxer motoru, 9 silindirli yıldız motoru kesiti, mini jet motoru, temel uçak sistemleri deneyim alanları, gerçek uçak antenleri ve aviyonik gösterge sistemleri gibi önemli parçalar yer alıyor.

İlgili konular
Benzer haberler

