Gündem

Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Sefa Tetik  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Kocaeli

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlı terör örgütünün "mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

