Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlı terör örgütünün "mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.